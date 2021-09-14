Дочка американських акторів Чарлі Шина і Деніз Річардс, 17-річна Сем, публічно поскаржилася на свою матір.

На особистій сторінці в TikTok дівчина опублікувала відео, в якому назвала життя у материнському будинку пеклом. Сем заявила, що там її постійно ображали та принижували.

Тоді дівчина ненавиділа себе, а її життя змінилося лише після переїзду до батька.

– Я проводила дні без їжі та сну, в божевільній депресії, ненавиділа школу і таке інше… Тепер я нарешті виїхала з пекельного будинку, пережила духовне пробудження. Я завела двох кішок, щаслива і вільна, повна любові до себе і кинула школу, – заявила дівчина.

Така заява Сем дуже засмутила 50-річну Деніз. За словами інсайдерів, Річардс встановила у будинку нормальні правила, яких Сем мала дотримуватися.

Але вони не влаштовували дівчину, тому вона вирішила жити з батьком, який у всьому її підтримує, все дозволяє та схвалює її поведінку.

Нагадаємо, що Чарлі Шин і Деніз Річардс перебували у стосунках з 2002 по 2006 рік. Причиною свого розлучення пара назвала непримирені розбіжності. Актори мають двох спільних дочок: 17-річну Сем та 16-річну Лолу.

У Чарлі Шина також є 12-річні сини-близнюки Боб і Макс від шлюбу з акторкою Брук Мюллер, з якою він був одружений з 2008 по 2011 рік. Крім цього, актор має 36-річну позашлюбну дочку Кассандру.

56-річний Чарлі Шин став популярним завдяки участі у фільмах Червоний світанок, Взвод, Уолл-стріт і Гарячі голови. Також він відомий численними скандалами, бійками, зловживанням наркотиками та алкоголем.

Деніз Річардс у 2011 році удочерила дівчинку на ім’я Елоїз. З 2018 року акторка одружена з Аароном Файперсом.

Деніз брала участь у таких стрічках як Зоряний десант, Дикість, І цілого світу мало.

Фото: Сем Шин