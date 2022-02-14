Британська супермодель та акторка Наомі Кемпбелл з дочкою постала на обкладинці британської версії журналу Vogue.

На фото зірка позує у вбранні від модного дому Valentino. 51-річна Наомі вперше показала свою дочку та зазначила, що дитина не була усиновлена.

– Я можу полічити по одній руці кількість людей, які знали, що вона у мене є. Але вона — найбільше благословення, яке я тільки могла собі уявити. Це найкраще, що я коли-небудь робила, – зазначила Наомі.

Нагадаємо, що Наомі Кемпбелл вперше стала мамою у травні 2021 року. Тоді вона оприлюднила фото крихітних ніжок своєї дитини та зазначила, що ніколи нікого так сильно не любила.

Новина про поповнення в родині зірки стала для всіх несподіванкою, оскільки жодного натяку на вагітність Наомі не було. Модель незаміжня, тому ім’я батька дитини залишилося в таємниці.

Кемпбелл й досі не розкрила подробиць народження та ім’я доньки. Про це Наомі обіцяє розповісти шанувальникам у свуоїй книзі.