Британська супермодель та акторка Наомі Кемпбелл засвітила голі груди. Зірка прийшла на показ чоловічої колекції Dior у прозорій сорочці.

Сміливим образом Наомі поділилася у своєму Instagram. У кадрі вона позує в сорочці, яка декорована кристалами, пальто, широких штанах і сонцезахисних окулярах. Також її образ доповнила сумка, розшита камінням. При цьому в Кемпбелл виднілися соски.

У підписі до знімку 51-річна модель привітала британського дизайнера Кіма Джонса, котрий є креативним директором чоловічої лінії Dior.

Користувачі мережі оцінили відвертий образ Наомі, засипавши її компліментами.

Маєш чудовий вигляд!

Ти моє натхнення!

Прекрасна легендарна муза.

Справді супермодель.

Дуже сміливо та красиво.

Модний образ!

Ти завжди маєш чудовий вигляд!

Ти мій кумир! Твій стиль унікальний!

Це приголомшливо.

Мені подобається твій лук!

Це стиль, – пишуть у коментарях Кемпбелл.

Раніше Наомі Кемпбелл зізналася, яку жертву принесла заради кар’єри. За словами артистки, вона пожертвувала сім’єю заради великих модельних контрактів – їй не вдалося знайти свою другу половинку.

Модель працює на подіумах із 15 років. Вона зустрічалася з багатьма відомими чоловіками, з деякими навіть була заручена, проте до весілля справа не дійшла.