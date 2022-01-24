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У сорочці з кристалами: Наомі Кемпбелл засвітила голі груди

24 Січня 2022, 12:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
У сорочці з кристалами: Наомі Кемпбелл засвітила голі груди
Джерело: Depositphotos

Британська супермодель та акторка Наомі Кемпбелл засвітила голі груди. Зірка прийшла на показ чоловічої колекції Dior у прозорій сорочці.

Сміливим образом Наомі поділилася у своєму Instagram. У кадрі вона позує в сорочці, яка декорована кристалами, пальто, широких штанах і сонцезахисних окулярах. Також її образ доповнила сумка, розшита камінням. При цьому в Кемпбелл виднілися соски.

У підписі до знімку 51-річна модель привітала британського дизайнера Кіма Джонса, котрий є креативним директором чоловічої лінії Dior.

Користувачі мережі оцінили відвертий образ Наомі, засипавши її компліментами.

  • Маєш чудовий вигляд!
  • Ти моє натхнення!
  • Прекрасна легендарна муза.
  • Справді супермодель.
  • Дуже сміливо та красиво.
  • Модний образ!
  • Ти завжди маєш чудовий вигляд!
  • Ти мій кумир! Твій стиль унікальний!
  • Це приголомшливо.
  • Мені подобається твій лук!
  • Це стиль, – пишуть у коментарях Кемпбелл.
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Раніше Наомі Кемпбелл зізналася, яку жертву принесла заради кар’єри. За словами артистки, вона пожертвувала сім’єю заради великих модельних контрактів – їй не вдалося знайти свою другу половинку.

Модель працює на подіумах із 15 років. Вона зустрічалася з багатьма відомими чоловіками, з деякими навіть була заручена, проте до весілля справа не дійшла.

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Наомі Кемпбелл
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