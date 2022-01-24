Британська супермодель та акторка Наомі Кемпбелл засвітила голі груди. Зірка прийшла на показ чоловічої колекції Dior у прозорій сорочці.
Сміливим образом Наомі поділилася у своєму Instagram. У кадрі вона позує в сорочці, яка декорована кристалами, пальто, широких штанах і сонцезахисних окулярах. Також її образ доповнила сумка, розшита камінням. При цьому в Кемпбелл виднілися соски.
У підписі до знімку 51-річна модель привітала британського дизайнера Кіма Джонса, котрий є креативним директором чоловічої лінії Dior.
Користувачі мережі оцінили відвертий образ Наомі, засипавши її компліментами.
- Маєш чудовий вигляд!
- Ти моє натхнення!
- Прекрасна легендарна муза.
- Справді супермодель.
- Дуже сміливо та красиво.
- Модний образ!
- Ти завжди маєш чудовий вигляд!
- Ти мій кумир! Твій стиль унікальний!
- Це приголомшливо.
- Мені подобається твій лук!
- Це стиль, – пишуть у коментарях Кемпбелл.
Раніше Наомі Кемпбелл зізналася, яку жертву принесла заради кар’єри. За словами артистки, вона пожертвувала сім’єю заради великих модельних контрактів – їй не вдалося знайти свою другу половинку.
Модель працює на подіумах із 15 років. Вона зустрічалася з багатьма відомими чоловіками, з деякими навіть була заручена, проте до весілля справа не дійшла.