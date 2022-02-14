Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл с дочерью предстала на обложке британской версии журнала Vogue.

На фото звезда позирует в наряде модного дома Valentino. 51-летняя Наоми впервые показала свою дочь и отметила, что ребенок не был усыновлен.

— Я могу посчитать по одной руке количество людей, которые знали, что она у меня есть. Но она — самое большое благословение, которое я могла себе представить. Это лучшее, что я когда-либо делала, – отметила Наоми.

Напомним, что Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой в мае 2021 года. Тогда она обнародовала фото крошечных ножек своего ребенка и отметила, что никогда никого так не любила.

Новость о пополнении в семье звезды стала для всех неожиданностью, поскольку никакого намека на беременность Наоми не было. Модель не замужем, поэтому имя отца ребенка осталось в тайне.

Кэмпбелл до сих пор не раскрыла подробностей рождения и имени дочери. Об этом Наоми обещает рассказать поклонникам в своей книге.