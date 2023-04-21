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Намагалися втримати популярність: брати Борисенки про відмову працювати з Потапом і Нікітіним

21 Квітня 2023, 12:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Саша и Вова Борисенко

Брати-близнюки Олександр і Володимир Борисенки, які стали популярними після Фабрики зірок 3, розповіли, чому відмовилися працювати з музичними продюсерами Потапом і Юрієм Нікітіним.

За словами Саші, коли вони завершили контракт із Новим каналом у 2013 році, були впевнені, що зможуть працювати самостійно. Їм необхідно було напрацювати бюджет на створення кількох пісень і кліпів, а далі можна було рухатися.

– Прописали стратегію. Хотіли виходити на новий рівень. Потім події на Майдані. Усе затихає, гроші витрачати не можна. Не знаєш, що буде далі. Чи вистачить грошей на їжу тощо. Ця стратегія навіть не спробувала себе, – зазначає Борисенко.

За словами Вови, з Потапом не склалося, оскільки брати хотіли розвиватися самі.

– Ми спілкувалися з Юрієм Нікітіним, це було з його ініціативи. Він дізнався, що в нас закінчився контракт. Познайомилися і проскакувала якась пропозиція. Але ми сказали, що хочемо взяти рік паузи, спробувати пошукати себе самостійно. Ми намагалися втримати популярність, – згадує Вова.

Додає, про таке рішення вони не шкодують абсолютно.

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Фото: Олександр Борисенко

Джерело
Слава Дьомін
Теги
Потап Юрій Нікітін
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