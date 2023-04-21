Братья-близнецы Александр и Владимир Борисенко, которые стали популярны после Фабрики звезд 3, рассказали, почему отказались работать с музыкальными продюсерами Потапом и Юрием Никитиным.

По словам Саши, когда они завершили контракт с Новым каналом в 2013 году, были уверены, что смогут работать самостоятельно. Им необходимо было наработать бюджет на создание нескольких песен и клипов, а далее можно было двигаться.

— Прописали стратегию. Хотели выходить на новый уровень. Потом события на Майдане. Все затихает, деньги тратить нельзя. Не знаешь, что будет дальше. Хватит ли денег на еду и так далее. Эта стратегия даже не попробовала себя, — отмечает Борисенко.

По словам Вовы, с Потапом не сложилось, поскольку братья хотели развиваться сами.

— Мы общались с Юрием Никитиным, это было по его инициативе. Он узнал, что у нас закончился контракт. Познакомились, и проскакивало какое-то предложение. Но мы сказали, что хотим взять год паузы, попробовать поискать себя самостоятельно. Мы пытались удержать популярность, — вспоминает Вова.

Добавляет, о таком решении они не жалеют абсолютно.

Фото: Александр Борисенко