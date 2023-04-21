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Пытались удержать популярность: братья Борисенко об отказе работать с Потапом и Никитиным

21 апреля 2023, 12:50
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Саша и Вова Борисенко

Братья-близнецы Александр и Владимир Борисенко, которые стали популярны после Фабрики звезд 3, рассказали, почему отказались работать с музыкальными продюсерами Потапом и Юрием Никитиным.

По словам Саши, когда они завершили контракт с Новым каналом в 2013 году, были уверены, что смогут работать самостоятельно. Им необходимо было наработать бюджет на создание нескольких песен и клипов, а далее можно было двигаться.

— Прописали стратегию. Хотели выходить на новый уровень. Потом события на Майдане. Все затихает, деньги тратить нельзя. Не знаешь, что будет дальше. Хватит ли денег на еду и так далее. Эта стратегия даже не попробовала себя, — отмечает Борисенко.

По словам Вовы, с Потапом не сложилось, поскольку братья хотели развиваться сами.

— Мы общались с Юрием Никитиным, это было по его инициативе. Он узнал, что у нас закончился контракт. Познакомились, и проскакивало какое-то предложение. Но мы сказали, что хотим взять год паузы, попробовать поискать себя самостоятельно. Мы пытались удержать популярность, — вспоминает Вова.

Добавляет, о таком решении они не жалеют абсолютно.

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Фото: Александр Борисенко

Источник
Слава Дьомін
Теги
Потап Юрий Никитин
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