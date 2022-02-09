Найкращі турецькі романтичні серіали

Після насиченого дня хочеться відпочити, лежачи на дивані, насолоджуючись смачною піцою та переглядом цікавих фільмів. Турецькі серіали (особливо романтичні) допоможуть насолодитися чарівною атмосферою та гарно провести час зі своїм партнером.

Турецькі романтичні серіали: список найкращих

Величне століття (2011)

Величне століття – один із найкращих турецьких серіалів. Не внести його до цього списку було просто неможливо!

Від рабині до першої офіційної дружини султана Сулеймана: серіал розповідає про долю Гюррем – української дівчини, яка завоювала серце та пошану не лише османського султана (а це вже вражає!), а й усієї світової спільноти.

Плітки, інтриги та справжнє кохання – все це чекає на вас у серіалі Величне століття, а чудові костюми, декорації та музика допоможуть поринути у світ могутньої Османської імперії.



Чорне кохання (2015)

Він і вона з різних світів: багата художниця та бідний інженер. Проти цих стосунків були і родичі, і друзі: на їхню думку, цей союз був заздалегідь приречений.

Але вони й подумати не могли, наскільки сильне кохання, тому навіть після довгої розлуки почуття не згасають і не дають героям забути одне про одного.



Запах полуниці (2015)

Чи може сільська простачка завоювати серце багатого ловеласа? Відповідь проста: звичайно, може! Бурак – забезпечений завидний наречений, а Асла – скромна дівчина, яка мріє стати кондитером. Їхня перша зустріч пройшла не зовсім успішно, але доля продовжує зіштовхувати героїв одне з одним, і виявляється, що у них досить багато спільного… Як-то кажуть, від ненависті до кохання – один крок.

Корольок – пташка співоча (2013)

Феріде (головна героїня серіалу) завжди була спритною дівчинкою-пацанкою, з дитинства любила побешкетувати. За вдачу і веселість дівчину прозвали корольком.

Після смерті матері батько, військовий, який не мав можливості дбати про доньку, відправив її у французький пансіон. Незабаром він теж помер, і Феріде потрапила на виховання до тітки Бесіме. Там дівчина закохалася в її сина Кямрана, але той залишався неприступним і немов не помічав красуню кузину.

Як склалася доля двох героїв, і чи було кохання взаємним? Вмикайте серіал та дізнаєтесь.



Курт Сеїт і Олександра (2014)

Санкт-Петербург, 1916 рік. Військовий Курт Сеїт, який народився в забезпеченій кримськотатарській сім’ї, чудово усвідомлює свою привабливість і користується цим.

Проте любовні пригоди закінчуються, коли на балу він зустрічає 16-річну аристократку Олександру і відразу закохується. Дівчина відповідає взаємністю, закохані щасливі, але раптом починається революція. Чи не згаснуть почуття героїв, пройшовши крізь багато випробувань?

Серіал отримав безліч хороших відгуків, глядачам полюбилася атмосфера цієї історичної драми та оригінальний сюжет. Цікавий факт: зйомки проходили не лише в Туреччині, а й в Україні та Росії, на місці подій, показаних у серіалі.

Кохання напрокат

Омер – заможний молодий чоловік, бізнесмен, який керує власною компанією. Життя його цілком влаштовує, створювати сім’ю він поки що не збирається. Але ось невдача: у тітоньки Омера щодо цього зовсім інші плани.

Вона намагається нав’язати племіннику наречену із США. Але дівчина його не вражає: егоїстична і недалека, вона думає лише про свою популярність у соцмережах, гроші та модний одяг.

Намагаючись підіграти тітці, аби вона відв’язалася, Омер на очах у неї цілує Дефне – офіціантку, з якою нещодавно познайомився, видаючи її за свою дівчину. З цього поцілунку починають зароджуватися почуття, і все має бути чудово, ось тільки тітка не хоче здаватися та відмовлятися від своєї блискучої ідеї.

Постукай в мої двері (2020)

Молода флористка Еда мріє здобути престижну освіту за кордоном. Фінансові труднощі не дозволяють оплачувати навчання, і вона вирішує отримати допомогу. Компанія, якою володіє Серкан, дає їй грант на оплату освіти, проте поступово фінансування стає меншим. Еду це не влаштовує, і Серкан висуває умову: він повністю сплатить за навчання, тільки якщо вона прикинеться його нареченою.

Будьте певні: ці турецькі серіали точно не залишать вас байдужими!