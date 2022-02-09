Лучшие турецкие романтические сериалы

После насыщенного дня хочется отдохнуть, лежа на диване, кушая вкусную пиццу и наслаждаясь просмотром интересных фильмов. Турецкие сериалы (особенно романтические) помогут насладиться волшебной атмосферой и хорошо провести время со своим партнером.

Турецкие романтические сериалы: список лучших

Великолепный век (2011)

Великолепный век — один из лучших турецких сериалов. Не включить его в этот список было просто невозможно!

От рабыни до первой официальной жены султана Сулеймана: сериал рассказывает о судьбе Хюррем — украинской девушки, которая завоевала сердце и уважение не только османского султана (а это уже дорогого стоит!), но и всего мирового сообщества.

Сплетни, интриги и настоящая любовь — все это ждет вас в сериале Великолепный век, а восхитительные костюмы, декорации и музыка помогут погрузиться в мир могучей Османской империи.



Черная любовь (2015)

Он и она из разных миров: богатая художница и бедный инженер. Против этих отношений были и родственники, и друзья: по их мнению, этот союз был заранее обречен.

Но они и подумать не могли, насколько сильна любовь, поэтому даже после долгой разлуки чувства не угасают и не дают героям забыть друг о друге.



Запах клубники (2015)

Может ли деревенская простушка завоевать сердце богатого ловеласа? Ответ прост: конечно, может! Бурак — обеспеченный завидный жених, а Асла — скромная девушка, мечтающая стать кондитером. Их первая встреча прошла не совсем успешно, но судьба продолжает сталкивать героев друг с другом, и оказывается, что у них довольно много общего… Как говорится, от ненависти до любви — один шаг.

Королек — птичка певчая (2013)

Фериде (главная героиня сериала) всегда была шустрой девочкой-пацанкой, с детства любила пошалить. За нрав и веселье девушку прозвали корольком.

После смерти матери отец, военный, у которого не было возможности заботиться о дочери, отправил ее во французский пансион. Вскоре он тоже умер, и Фериде была оставлена на воспитание тете Бесиме. Там девушка влюбилась в ее сына Кямрана, но он оставался неприступным и словно не замечал красавицу кузину.

Как же сложилась судьба двух героев и была ли любовь взаимной? Включайте сериал и узнаете.



Курт Сеит и Александра (2014)

Санкт-Петербург, 1916 год. Военный Курт Сеит, родившийся в обеспеченной крымскотатарской семье, прекрасно осознает свою привлекательность и пользуется этим.

Однако любовным похождениям суждено прекратиться, когда на балу он встречает 16-летнюю аристократку Александру и тотчас влюбляется. Девушка отвечает взаимностью, влюбленные счастливы, но вдруг начинается революция. Не угаснут ли чувства героев, пройдя сквозь многие испытания?

Сериал получил множество хороших отзывов, зрителям полюбилась атмосфера этой исторической драмы и оригинальный сюжет. Интересный факт: съемки проходили не только в Турции, но и в Украине и России, на месте событий, показанных в сериале.

Любовь напрокат

Омер — состоятельный молодой человек, бизнесмен, руководящий собственной компанией. Жизнь его вполне устраивает, создавать семью он пока не собирается. Но вот незадача: у тетушки Омера на этот счет совсем другие планы.

Она пытается навязать племяннику подходящую невесту из США. Но девушка его не впечатляет: эгоистичная и недалекая, она думает лишь о своей популярности в соцсетях, деньгах и модной одежде.

Стараясь подыграть тете, лишь бы она отвязалась, Омер на ее глазах целует Дефне — официантку, с которой недавно познакомился, выдавая ее за свою девушку. С этого поцелуя начинают зарождаться чувства, и все должно быть прекрасно, вот только тетя не хочет сдаваться и отказываться от своей блестящей идеи.

Постучись в мою дверь (2020)

Молодая флористка Эда мечтает получить престижное образование за границей. Финансовые трудности не позволяют оплачивать обучение, и она решает получить помощь. Компания, которой владеет Серкан, дает ей грант на оплату образования, однако постепенно финансирование становится меньше. Эду это не устраивает, и Серкан выдвигает условие: он полностью оплатит обучение, только если она притворится его невестой.

Будьте уверены: эти турецкие сериалы точно не оставят вас равнодушными!