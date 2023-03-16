Іспанська модель Джорджина Родрігес розповіла про переживання після втрати сина від португальського футболіста Кріштіану Роналду.

Родрігес зізналася, що той рік для неї став одночасно найгіршим і найкращим. Про це вона сказала в трейлері до другого сезону свого реаліті-шоу Netflix Я – Джорджина.

– Понад 40 мільйонів людей стежать за мною, але ніхто не знає, що я насправді відчуваю… Цього року в мене був найкращий і найгірший момент у моєму житті в одну мить… Життя важке. Життя триває. У мене є причини рухатися далі і бути сильним, – сказала Родрігес.

Модель подякувала футболісту за підтримку, зазначивши, що саме він допоміг пережити їй цю важку втрату.

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Нагадаємо, у квітні 2022 року стало відомо, що один із новонароджених близнюків Джорджини та Роналду помер. У пари народилися хлопчик і дівчинка, першому вижити не вдалося.

Тоді у своїй заяві закохані сказали, що це найбільший біль, який можуть відчути батьки, а народження дівчинки дає їм сил прожити цей момент з надією на щастя.

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Роналду виховує чотирьох дітей. Старший син Кріштіану-молодший народився в 2010 році від невідомої матері.

У 2017 році у Кріштіану з’явилися близнюки Єва і Матео Роналду від сурогатної матері. А молодшу доньку футболіста – Алану Мартіну народила Джорджина в 2017 році.