Испанская модель Джорджина Родригес рассказала о переживаниях после потери сына от португальского футболиста Криштиану Роналду.

Родригес призналась, что тот год для нее стал одновременно самым худшим и лучшим. Об этом она сказала в трейлере ко второму сезону своего реалити-шоу Netflix Я — Джорджина.

— Более 40 миллионов человек следят за мной, но никто не знает, что я на самом деле чувствую… В этом году у меня был лучший и худший момент в моей жизни в одно мгновение… Жизнь тяжела. Жизнь продолжается. У меня есть причины двигаться дальше и быть сильным, — сказала Родригес.

Модель поблагодарила футболиста за поддержку, отметив, что именно он помог пережить ей эту тяжелую утрату.

Сейчас смотрят

Напомним, в апреле 2022 года стало известно, что один из новорожденных близнецов Джорджины и Роналду умер. У пары родились мальчик и девочка, первому выжить не удалось.

Тогда в своем заявлении возлюбленные сказали, что это самая большая боль, которую могут испытать родители, а рождение девочки дает им сил прожить этот момент с надеждой на счастье.

Читайте также: Роналду показал семейное фото с новорожденной дочерью после смерти близнеца

Роналду воспитывает четырех детей. Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году от неизвестной матери.

В 2017 году у Криштиану появились близнецы Ева и Матео Роналду от суррогатной матери. А младшую дочь футболиста – Алану Мартину родила Джорджина в 2017 году.