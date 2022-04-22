Відомий футболіст Кріштіану Роналду показав домашнє фото із сім’єю та новонародженою донькою. Він також прокоментував свій стан після трагічного інциденту із загибеллю близнюка.

Знімком зірка футболу поділився в Instagram і заявив, що він і Джорджина Родрігес забрали свою дівчинку додому.

– Джіо і наша маленька нарешті разом з нами. Ми хочемо подякувати всім за добрі слова. Ваша підтримка дуже важлива, і ми всі відчули любов і повагу, які ви відчуваєте до нашої родини. Настав час бути вдячними за життя, яке ми щойно привітали у цьому світі, – заявив Кріштіану.

Ще у жовтні 2021 року 37-річний футболіст та 28-річна Родрігес оголосили, що чекають на близнюків. Однак у сім’ї трапилося горе – один із новонароджених малюків помер.

– З глибоким сумом ми повинні повідомити, що наш малюк помер. Це найбільший біль, який можуть відчувати будь-які батьки. Тільки народження нашої дівчинки дає нам сили прожити цей момент із надією та щастям. Наш малюк, ти наш янгол. Ми завжди любитимемо тебе, – заявив Кріштіану в Instagram.

Тепер у футболіста п’ятеро дітей – Кріштіану-молодший, близнюки Єва та Матео Роналду від сурогатної матері, Алана Мартіна від Джорджини та новонароджена дівчинка.