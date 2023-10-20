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Персоны

Самая горячая женщина 2023 — Марго Робби возглавила рейтинг

20 октября 2023, 10:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Премʼєра Барбі
Источник: Getty Images

Актриса Марго Робби возглавила рейтинг самых горячих женщин 2023 года — по версии австралийского издания Maxim. Журнал ежегодно составляет рейтинг Hot 100 на свое усмотрение.

Кроме того, Марго Робби возглавила этот список два раза подряд, чем поставила соответствующий рекорд. Но и это еще не все — актриса стала единственной женщиной, которое первое место в рейтинге доставалось четыре раза.

На ноябрьской обложке австралийского Maxim уже красуется Марго Робби — в образе Барби.

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Второе место в рейтинге Hot 100 досталось футболистке сборной Австралии Сэм Керр, а третье — исполнительнице Дельте Гудрем. Далее идет телеведущая Софи Монк и певица G Flip.

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