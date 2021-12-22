У Великій Британії відбулося найдорожче розлучення в історії держави — суд зобов’язав правителя Дубая виплатити колишній дружині $728 млн.

У вівторок Верховний суд Великої Британії присудив одноразову виплату у розмірі $334 млн принцесі Хайя бінт аль-Хусейн – 47-річній доньці колишнього короля Йорданії Хусейна.

Вона є молодшою ​​із шести дружин шейха Мохаммеда ібн Рашид Аль Мактум – мультимільярдера, правителя Дубая та прем’єр-міністра ОАЕ.

На думку суду, цієї суми має вистачити на покриття витрат для утримання двох об’єктів вартістю у десятки мільйонів доларів.

У виплату також включили “бюджетне забезпечення безпеки”, у тому числі вартість відпусток, зарплат та проживання медсестер, нянь, броньованих автомобілів сім’ї принцеси, а також утримання різних домашніх вихованців, включаючи поні.

Мохаммед ібн Рашид Аль Мактум також виплачуватиме по $7,5 млн на рік кожній з двох дітей колишньої дружини – 14-річній дочці та 9-річному синові. Вони також мають бути забезпечені гарантією у розмірі $386 млн.

Нагадаємо, що ще у 2019 році принцеса Хайя втекла з Дубая до Великої Британії зі своїми дітьми, заявивши, що вона побоюється за своє життя. Вона виявила, що шейх Мохаммед раніше викрав двох інших доньок, а також відправив їх до Дубая проти волі.

Шейх заперечує всі звинувачення, а також заявив, що у принцеси був роман із його охоронцем. Принцеса Хайя продовжувала отримувати погрози після переїзду до Великої Британії — вона витратила величезні суми, щоб почуватися у безпеці.

Тепер ця історія закінчилася, і суд ухвалив остаточне рішення у бік колишньої дружини шейха.