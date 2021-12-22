У Великобритании состоялся самый дорогой развод в истории государства — суд обязал правителя Дубая выплатить бывшей жене $728 млн.

Во вторник Верховный суд Великобритании присудил единовременную выплату в размере $334 млн принцессе Хайя бинт аль-Хусейн — 47-летней дочери бывшего короля Иордании Хусейна.

Она является младшей из шести жен шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактум — мультимиллиардера, правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ.

По мнению суда, этой суммы должно хватить для покрытия расходов на содержание двух объектов стоимостью в десятки миллионов долларов.

В выплату также включили “бюджетное обеспечение безопасности”, в то числе стоимость отпусков, зарплат и проживания медсестер, нянь, бронированных авто семьи принцессы, а также содержание различных домашних питомцев, включая пони.

Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум также будет выплачивать по $7,5 млн в год каждому из двух детей бывшей жены — 14-летней дочери и 9-летнему сыну. Они также должны быть обеспечены гарантией в размере $386 млн

Напомним, что еще в 2019 году принцесса Хайя сбежала из Дубая в Великобританию со своими детьми, заявив, что она опасается за свою жизнь. Она обнаружила, что шейх Мохаммед ранее похитил двух других своих дочерей, а также отправил их в Дубаи против воли.

Шейх отрицает все обвинения, а также заявил, что у принцессы был роман с его телохранителем. Принцесса Хайя продолжала получать угрозы после переезда в Великобританию — она потратила огромные суммы, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Теперь эта история закончилась, и суд вынес окончательное решение в сторону бывшей жены шейха.