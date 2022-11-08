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Найбільше страждає Україна! Пенелопу Крус розкритикували через заяву про голод в Африці

8 Листопада 2022, 09:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Пенелопа Крус
Джерело: Depositphotos

Іспанська акторка і модель Пенелопа Крус виступила з неоднозначною заявою, в якій сказала, що африканські діти страждають від голоду через війну в Україні. У своєму відеозверненні вона жодного разу не згадала призвідника кровопролитних подій, через що нарвалася на критику.

Своє звернення Крус розмістила в Instagram. У ньому вона стверджує, що бідні країни страждають через війну в нашій країні, опинившись на межі голоду.

Виділила акторка і підвищення цін на світовому продовольчому ринку, проте про Росію, призвідника війни, не згадала жодного разу, як і про те, що в Україні теж гинуть діти через країну-агресора.

Зараз дивляться

На це звернули увагу користувачі мережі і розкритикували Пенелопу за неоднозначну позицію.

  • А як же українські діти?
  • Як щодо українських дітей, які загинули, були зґвалтовані та вбиті російськими солдатами з 24 лютого 2022 року і досі? Чому ти ігноруєш реальність?
  • Правильно говорити: Через напад Росії на Україну.
  • Я поважаю цю проблему, але діти в Україні буквально гинуть від ракет, або втрачають батьків… Це набагато серйозніше і руйнівніше.
  • Через Росію страждає весь світ, а найбільше страждає Україна.
  • Головна причина всього зла – не просто війна в Україні, а військова агресія Росії!
  • Запитайте у Росії, навіщо вона розв’язала війну проти України і створила проблеми для всього світу? Росія – країна-терорист! – пишуть у коментарях під відео.

Нагадаємо, в березні Пенелопа Крус висловлювала підтримку Україні зі сцени Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі. Тоді вона сказала, що її серце і думки звертаються до всіх громадян нашої країни, які страждають через війну.

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Теги
Африка Війна в Україні Пенелопа Крус
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