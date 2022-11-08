Испанская актриса и модель Пенелопа Крус выступила с неоднозначным заявлением, в котором сказала, что африканские дети страдают от голода из-за войны в Украине. В своем видеообращении она ни разу не упомянула зачинщика кровопролитных событий, из-за чего нарвалась на критику.
Свое обращение Крус разместила в Instagram. В нем она утверждает, что бедные страны страдают из-за войны в нашей стране, оказавшись на грани голода.
Выделила актриса и повышение цен на мировом продовольственном рынке, однако о России, зачинщике войны, не вспомнила ни разу, как и о том, что в Украине тоже гибнут дети из-за страны-агрессора.
На это обратили внимание пользователи сети и раскритиковали Пенелопу за неоднозначную позицию.
- А как же украинские дети?
- Что насчет украинских детей, которые погибли, были изнасилованы и убиты русскими солдатами с 24 февраля 2022 года и до сих пор? Почему ты игнорируешь реальность?
- Правильно говорить: Из-за нападения России на Украину.
- Я уважаю эту проблему, но дети в Украине буквально погибают от ракет, или теряют родителей… Это гораздо серьезнее и разрушительнее.
- Из-за России страдает весь мир, а больше всего страдает Украина.
- Главная причина всего зла — не просто война в Украине, а военная агрессия России!
- Спросите у России, зачем она развязала войну против Украины и создала проблемы для всего мира? Россия — страна-террорист! — пишут в комментариях под видео.
Напомним, в марте Пенелопа Крус выражала поддержку Украине со сцены Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре. Тогда она сказала, что ее сердце и мысли обращаются ко всем гражданам нашей страны, которые страдают из-за войны.