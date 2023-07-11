Український мультфільм Мавка. Лісова пісня з’явився в російській озвучці – цифрові пірати успішно поширюють крадену копію в РФ. Про це заявила українська продюсерка Ірина Костюк.

Так, на початку липня в мережу злили австралійську версію українського проєкту, і росіянам знадобилося кілька днів, щоб озвучити своєю мовою всіх героїв успішного українського мультфільму.

Костюк заявила, що йде кров із вух від того, як Мавка розмовляє російською. Крім відомих torrent-майданчиків, проєкт уже активно продається на прилавках у DVD-форматі. Примітно, що це відбувається навіть у столиці України – в районі Почайни, колишньої Петрівки. Продюсерка закликала не чинити як росіяни і платити за роботи українського кіно.

– Будь ласка, не долучайтеся до принципів існування оркостану. Не крадіть у своїх. Не качайте нелегальне. Не купуйте гидоти на ринку. Живіть цивілізовано і не підтримуйте піратів.

Костюк додала, що Мавка. Лісова пісня перевершила навіть легендарний Аватар 2 за кількістю куплених квитків в Україні. До того ж для любителів подивитися мультфільм на телевізорі чи комп’ютері відбудеться цифрова прем’єра мультфільму.

Нагадаємо, що з Мавки зроблять мультсеріал. Проєкт стане повноцінним приквелом повнометражки і складатиметься з 12 серій. Малюванням займатиметься студія Анімаград, яка працювала і над оригіналом.