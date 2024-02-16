Українська супермодель Аліна Байкова різко прокоментувала публікацію акторки Меган Фокс, у якій та образила українських жінок. Порівняння голлівудської знаменитості спричинили хвилю негативу, що вона відчула на собі повною мірою.

Аліна Байкова відповіла Меган Фокс

Супермодель не змогла змовчати через публікацію, у якій зірка Трансформерів порівняла свій вигляд із “українською надувною лялькою”. Байкова поширила в сториз власний коментар, що залишила під постом Меган Фокс.

– Подруго, помрій! І продовжуй старання! Бо зараз ти нагадуєш лише маленьку путінську шл**ндру, – написала в коментарях українка, додавши емодзі у вигляді середнього пальця.

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Крім того, Аліна Байкова зазначила, що її дістали “безмозкі с*ки, що намагаються бути схожими на українських надувних секс-ляльок”.

– Бо бути схожою на українок для них – нереально. Для цього потрібен, як мінімум, мозок, а ще серце для функціонування, – додала Байкова.

Далі супермодель продовжила аналізувати інтелектуальні здібності Фокс та її політичні уподобання.

– Закладаюся, що вона така тупа. Побачите, як вона проголосує за Трампа, – резюмувала українська знаменитість.

Різкі коментарі під дописом Меган Фокс також залишили шоумен Анатолій Анатолій, актор Тарас Цимбалюк, ведучий Андрій Бєдняков, фітнес-тренерка Аніта Луценко і багато інших українців та українок.