Дизайнерське вбрання Міс України Всесвіт 2021 Анни Неплях запідозрили у плагіаті відомого бренду. Вона планує одягнути його на фінал міжнародного конкурсу краси Міс Всесвіт 2021, який пройде в Ізраїлі.

У мережі помітили, що сукня схожа на роботу французького модельєра Жана-Поля Готьє. Подібне вбрання вперше з’явилося на його показі в Парижі Haute Couture в 2020 році. Дизайнер демонстрував його в рамках колекції весна-літо.

В основі обох суконь лежить каркасна спідниця, оздоблена п’яльцями з вишивкою.

У вбранні Жана-Поля Готьє також присутній обтислий білий комбінезон, а спідниця кріпиться біля шиї.

Вбрання для Анни Неплях підготувала українська дизайнерка Наталія Шевчук. Як помітили користувачі мережі, вона надихнулася роботою французького модельєра.

Раніше Анна Неплях показала вбрання для Міс Всесвіту 2021, а також розповіла, що воно символізує. Назва костюма – Вишитий код України. В образі присутні національні елементи, традиційні українські квіти та лоза. Сама спідниця прикрашена 25 п’яльцями з вишивками — стільки, скільки існує регіонів України, включаючи Донбас і Крим.

Загальна вага сукні – понад 15 кілограмів.

Нагадаємо, що фінал міжнародного конкурсу краси Міс Всесвіт 2021 пройде в місті Ейлат (Ізраїль), у ніч з 12 на 13 грудня о 2.00 за київським часом.