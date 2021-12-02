Дизайнерский наряд Мисс Украины Вселенная 2021 Анны Неплях заподозрили в плагиате известного бренда. Она планирует одеть его на финал международного конкурса красоты Мисс Вселенная 2021, который пройдет в Израиле.

В сети заметили, что платье похоже на работу французского модельера Жана-Поля Готье. Подобный наряд впервые появился на его показе в Париже Haute Couture в 2020 году. Дизайнер демонстрировал его в рамках коллекции весна-лето.

В основе обоих платьев лежит каркасная юбка, украшенная пяльцами с вышивкой.

В наряде Жана-Поля Готье также присутствует обтягивающий белый комбинезон, а сама юбка крепится у шеи.

Наряд для Анны Неплях подготовила украинская дизайнер Наталья Шевчук. Как заметили пользователи сети — она вдохновилась работой французского модельера.

Ранее Анна Неплях показала наряд для Мисс Вселенной 2021, а также рассказала, что он символизирует. Название костюма — Вышитый код Украины. В образе присутствуют национальные элементы, традиционные украинские цветы и лоза. Сама юбка украшена 25 пяльцами с вышивками — столько, сколько существует регионов Украины, включая Донбасс и Крым.

Общий вес платья — более 15 килограммов.

Напомним, что финал международного конкурса красоты Мисс Вселенная 2021 пройдет в городе Эйлат (Израиль), в ночь с 12 на 13 декабря в 2.00 по киевскому времени.