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Вдохновилась Жаном-Полем Готье: платье Анны Неплях заподозрили в плагиате

2 декабря 2021, 18:38
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Вдохновилась Жаном-Полем Готье: платье Анны Неплях заподозрили в плагиате
Источник: Getty Images, Анна Неплях

Дизайнерский наряд Мисс Украины Вселенная 2021 Анны Неплях заподозрили в плагиате известного бренда. Она планирует одеть его на финал международного конкурса красоты Мисс Вселенная 2021, который пройдет в Израиле.

В сети заметили, что платье похоже на работу французского модельера Жана-Поля Готье. Подобный наряд впервые появился на его показе в Париже Haute Couture в 2020 году.  Дизайнер демонстрировал его в рамках коллекции весна-лето.

В основе обоих платьев лежит каркасная юбка, украшенная пяльцами с вышивкой.

В наряде Жана-Поля Готье также присутствует обтягивающий белый комбинезон, а сама юбка крепится у шеи.

Наряд для Анны Неплях подготовила украинская дизайнер Наталья Шевчук. Как заметили пользователи сети — она вдохновилась работой французского модельера.

Ранее Анна Неплях показала наряд для Мисс Вселенной 2021, а также рассказала, что он символизирует. Название костюма — Вышитый код Украины. В образе присутствуют национальные элементы, традиционные украинские цветы и лоза. Сама юбка украшена 25 пяльцами с вышивками — столько, сколько существует регионов Украины, включая Донбасс и Крым.

Общий вес платья — более 15 килограммов.

Напомним, что финал международного конкурса красоты Мисс Вселенная 2021 пройдет в городе Эйлат (Израиль), в ночь с 12 на 13 декабря в 2.00 по киевскому времени.

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