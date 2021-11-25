Українська співачка Надя Дорофєєва презентувала mood-video на трек Я твоя не первая, який увійшов до триб’ют альбому гурту Тату.

У ролику немає декорацій, ефектів, гриму та танців, на відміну від інших кліпів зірки. У кадрі Надя сидить на підлозі у чорній короткій сукні та чуттєво виконує пісню.

– У кожному кадрі і в кожному рядку відчувається, що з піснею Я твоя не первая у нас відбувся ідеальний метч. Ця робота для мене нереально щира і справжня. Я просто показую вам себе, – написала Дорофєєва.

У коментарях шанувальники відзначили, що нова робота Дорофєєвої вийшла дуже ніжною і душевною.

Як це гарно. Кавер дуже душевний.

Я послухала вже разів 50. Ти дала пісні нове життя.

Настільки ніжно, чуттєво! Немає танців, мегалокацій, аж мурахи по тілу побігли.

Люблю, коли Надя така справжня.

Ти супер! Це дуже зворушливо.

Я розплакалася. Як це душевно, насолода.

Нічого зайвого, все просто і красиво, – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що 5 листопада вийшов триб’ют альбому російського гурту Тату 200 по встречной. Музичний подарунок для шанувальників гурту підготував інтернет-сервіс потокового аудіо Spotify.

Альбом складається із 26 каверів, які переспівали знамениті міжнародні артисти, гурти та блогери. З українських зірок у підготовці триб’юту альбому взяли участь лише Надя Дорофєєва, Віра Брежнєва та Софія Ротару.