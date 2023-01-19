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Придадут изысканности и собранности. 5 вещей, которые должны быть в гардеробе 2023

19 января 2023, 11:28
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle Юлия Крыжалка Персональный и fashion-стилист
вещи, которые должны быть в гардеробе 2023
Источник: Unsplash

В формировании образов важно иметь надежные проверенные вещи, которые будут парой к любому аутфиту на разнообразные случаи жизни. Часто мы покупам то, что нам, по сути, не так уж и нужно, и делаем это из-за неграмотности. Прежде всего — нужно все тщательно проанализировать, чтобы всегда было, что надеть.

Персональный стилист Юлия Крыжалка назвала Фактам ICTV вещи, которые должны быть в гардеробе 2023. Это упростит вам задачу и поможет определиться с беспроигрышным выбором.

Универсальная сумка лаконичной формы под ваш образ жизни.

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— Ее размер и емкость регулируйте своими потребностями — у каждого этот критерий свой. Кому-то нужно место только под телефон, кошелек, помаду и ключи, а другому — вместить ноутбук и папку А4 с документами. Советую выбирать лаконичные модели простых форм, которые держат свою классику и никогда не потеряют актуальность, — отметила стилист.

Удобная обувь красивой формы. Выбираем, конечно, под сезонность — это должна быть та идеальная пара, в которой удобно, которая подходит под все и обогащает образ. Не нужно скупать миллион разных позиций, достаточно иметь 1-3 пары тех самых.

Идеальная белая рубашка из правильной ткани.

— Я не устаю повторять, что это совсем не попсовая вещь, а классика и быстрая опция, которая ко всему подходит. С ней можно сочетать так много вещей и так легко выглядеть очень дорого и стильно, — подчеркнула Юлия.

Единственное что — ткань должна быть плотной и держать форму.

Брюки. Черные, бежевые, серые – нейтральный оттенок, классическая форма. Посадка — в зависимости от типа вашей фигуры.  Это ваша база под стильные луки, и она ждет своих сочетаний.

Рекомендация: ткань и ее покрой суперважны, поэтому в такую вещь стоит инвестировать.

Черный пиджак. Это вещь, имеющая высокую комбинаторику. Покрой выбираем более свободный, ткань должна хорошо держать форму.

Рекомендация: пиджак дорого смотрится в немного более свободном размере.

— На первый взгляд — простой набор вещей, но именно их качественные позиции очень обогатят ваш гардероб и придадут изысканности и собранности вашим аутфитам, — подытожила стилист.

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