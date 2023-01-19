В формировании образов важно иметь надежные проверенные вещи, которые будут парой к любому аутфиту на разнообразные случаи жизни. Часто мы покупам то, что нам, по сути, не так уж и нужно, и делаем это из-за неграмотности. Прежде всего — нужно все тщательно проанализировать, чтобы всегда было, что надеть.

Персональный стилист Юлия Крыжалка назвала Фактам ICTV вещи, которые должны быть в гардеробе 2023. Это упростит вам задачу и поможет определиться с беспроигрышным выбором.

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