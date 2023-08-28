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На війні загинув учасник Х-Фактора Савелій Федан

28 Серпня 2023, 16:25
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Савелий Федан

Учасник талант-шоу Х-Фактор Савелій Федан загинув на війні. Захиснику України був 21 рік.

Про смерть Савелія повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, оскільки саме з цього міста був хлопець.

– Ми пам’ятатимемо Савелія таким: талановитим і світлим юнаком із незламним кодексом честі, щирим патріотом України, який завжди вірив у майбутнє своєї країни і, не вагаючись, став на її захист, – написав Орлов.

Савелій брав участь у Х-Факторі коли йому було 16 років. Уже тоді він навчався у військовому ліцеї.

На сцені шоу Федан зачитав патріотичний реп власного авторства. Усі судді оцінили його позицію і сказали чотири Так.

Тоді хлопець і розповів, що в 13 років уперше побував в АТО, сказавши матері, що він поїхав до Дніпра в госпіталь.

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Смерть Х-Фактор
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