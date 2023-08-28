Участник талант-шоу Х-Фактор Савелий Федан погиб на войне. Защитнику Украины был 21 год.

О смерти Савелия сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, поскольку именно из этого города был парень.

— Мы будем помнить Савелия таким: талантливым и светлым юношей с несокрушимым кодексом чести, искренним патриотом Украины, который всегда верил в будущее своей страны и, не колеблясь, встал на ее защиту, — написал Орлов.

Савелий брал участие в Х-Факторе когда ему было 16 лет. Уже тогда он учился в военном лицее.

На сцене шоу Федан зачитал патриотический рэп собственного авторства. Все судьи оценили его позицию и сказали четыре Да.

Тогда парень и рассказал, что в 13 лет впервые побывал в АТО, сказав матери, что он поехал в Днепр в госпиталь.