Переможниця романтичного реаліті Холостяк 11 Анна Богдан показала весільну сукню, в якій виходила заміж за свого колишнього чоловіка, ексглаву Офісу президента Андрія Богдана.

За словами дівчини, раніше вона ніколи не показувала в соцмережі знімки зі свого весілля, проте схожі запитання і прохання від підписників отримує часто. Цього разу Анна все ж вирішила відгукнутися і вгамувати інтерес шанувальників в Instagram-stories.

– Подібні запитання часто залітали протягом двох років. Фото з весілля ніколи не публікувала. Сьогодні чомусь вирішила поділитися з вами, – написала Богдан.

На фото дівчина постала на пляжі в білій А-силуетній сукні з глибоким вирізом. Волосся укладене в об’ємну зачіску, на обличчі макіяж, з аксесуарів – масивні сережки. Весілля проходило на острові Балі.

Про шлюб Богдан із політиком мало що відомо. Як говорила сама Анна, у шлюбі вони були півтора року, у самих стосунках – три. Пропозицію Андрій їй зробив через три місяці після знайомства.

Через якийсь час Анна взяла участь у шоу Холостяк 11, де головним героєм був підприємець Михайло Заливако. У фіналі Анна перемогла, і вони були разом близько року, а потім оголосили про розставання.