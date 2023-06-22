Победительница романтического реалити Холостяк 11 Анна Богдан показала свадебное платье, в котором выходила замуж за своего бывшего мужа, экс-главу Офиса президента Андрея Богдана.

По словам девушки, ранее она никогда не показывала в соцсети снимки со своей свадьбы, однако похожие вопросы и просьбы от подписчиков получает часто. На этот раз Анна все же решила откликнуться и утолить интерес поклонников в Instagram-stories.

— Подобные вопросы часто залетали в течение двух лет. Фото со свадьбы никогда не публиковала. Сегодня почему-то решила поделиться с вами, — написала Богдан.

На фото девушка предстала на пляже в белом А-силуэтном платье с глубоким вырезом. Волосы уложены в объемную прическу, на лице макияж, из аксессуаров — массивные серьги. Свадьба проходила на острове Бали.

О браке Богдан с политиком мало что известно. Как говорила сама Анна, в браке они были полтора года, в самих отношениях — три. Предложение Андрей ей сделал спустя три месяца после знакомства.

Спустя какое-то время Анна взяла участие в шоу Холостяк 11, где главным героем был предприниматель Михаил Заливако. В финале Анна победила, и они были вместе около года, а после объявили о расставании.