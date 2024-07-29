На Христину Соловій склали адмінпротокол за лайку на сцені у Чорноморську | Life

На співачку Христину Соловій склали адміністративний протокол за використання нецензурної лексики під час виступу у Чорноморську Одеської області.

На Христину Соловій поскаржилися в поліцію – що відомо

Інцидент стався під час виступу співачки на фестивалі Виделка fest. Соловій зі сцени розкритикувала стару назву міста Чорноморськ – Іллічівськ, назвавши її “повною х*йнею”.

– А скажіть, будь ласка, тільки пообіцяйте, що ніхто зараз не буде ображатися, я з добром: як називалося ваше місто до того, як його перейменували? І що, вам це подобалося? Повна х*йня, – сказала Соловій зі сцени.

Христина Соловій зі сцени обматюкала радянську назву міста Чорноморськ pic.twitter.com/HqsCvWg7Gw— Апостроф (@apostrophe_ua) July 27, 2024 Зараз дивляться

Реакція місцевих жителів на висловлювання артистки була неоднозначною. Дехто підтримав позицію Соловій, інші ж розкритикували її, зазначивши, що стара назва є частиною історії міста.

Після низки скарг незадоволених громадян поліція склала на Христину Соловій протокол за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Зірці загрожує штраф, громадські або виправні роботи, або навіть адміністративний арешт до 15 діб – залежно від рішення суду. Справу Соловій розглядатиме Іллічівський міський суд.

Організатори фестивалю Виделка fest своєю чергою заявили, що не проти використання ненормативної лексики, але артисти мають заздалегідь попереджати про це глядачів. До того ж зірки самі несуть відповідальність за всі висловлювання, зроблені на сцені.

– Пролунав, на жаль, мат зі сцени, без дисклеймера. Позиція нашого фестивалю полягає в тому, що ми не проти обсценної лексики, але потрібно перед виступом про це говорити, попереджати відвідувачів: шановні, я сьогодні буду матюкатись. Якщо є діти, і ви не хочете, щоб вони чули мат, то, будь ласка, виведіть їх, – пояснив культурний менеджер Виделкаfest Сергій Гнезділов, а також додав, що підтримує позицію Соловій щодо декомунізації назви міста.

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Реакція Христини Соловій

Сама ж співачка поставилася до цієї ситуації з гумором. У соцмережі X (Twitter) вона поділилася селфі, на якому позує на тлі поліцейського відділку в Чорноморську.

– Куплю або прийму в подарунок примірник української обсценної лексики. Ніде не можу знайти, розкупили матюкливі українці, – написала артистка.