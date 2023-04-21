На фронті загинув соліст Одеського національного академічного театру опери та балету Ростислав Янчишен.

Про загибель Ростислава стало відомо з Facebook театрального режисера Євгена Лавренчука. Він сказав, що колеги його запам’ятають усміхненим і зі світлим поглядом.

– Коли його не прийняли до лав ЗСУ, він пішов у тероборону. Патріот, доброволець. Ростиславе Янчишен, тепер ти назавжди злився з такою рідною для тебе стихією повітря. Вічна і світла пам’ять герою! Краса не вмирає, – написав Лавренчук.

У Facebook Мінкульту також висловили співчуття, зазначивши, що Ростислав загинув під час мінометної атаки. Сам він був кулеметником.

Ростислав Янчишен народився в Кам’янці-Подільському. Він отримав хореографічну підготовку в київському мистецькому ВНЗ, після якого потрапив за розподілом до Одеського національного академічного театру опери та балету, де працював артистом балету.