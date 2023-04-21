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На фронте погиб солист балета Одесской оперы Ростислав Янчишен

21 апреля 2023, 15:18
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ростислав Янчишен

На фронте погиб солист Одесского национального академического театра оперы и балета Ростислав Янчишен. Защитник Украины погиб 19 апреля от минометной атаки, за месяц до 32-летия.

О гибели Ростислава стало известно с Facebook театрального режиссера Евгения Лавренчука. Он сказал, что колеги его запомнят улыбчивым и со светлым взглядом.

— Когда его не приняли в ряды ВСУ, он пошел в тероборону. Патриот, доброволец. Ростислав Янчишен, теперь ты навсегда слился с такой родной для тебя стихией воздуха. Вечная и светлая память герою! Красота не умирает, — написал Лавренчук.

В Facebook Минкульта также выразили соболезнования, отметив, что Ярослав погиб от минометной атаки. Сам он был пулеметчиком.

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Балет Война в Украине Одесса
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