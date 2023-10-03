Співак Макс Барських потішив шанувальників відеощоденником зі свого європейського туру, куди він поїхав із новим альбомом Зорепад. Артист розповів, чим займався у Лісабоні.

Відеоряд супроводжує оповідь від виконавця. Макс Барських звітував перед підписниками геть про все, не забувши розповісти про вихід у білизні на балкон, Піна Коладу під час прогулянки, саундчек і, звісно, сам концерт.

– Зранку я прокинувся у Лісабоні, подивився у віконечко, а там світить сонечко. В білих труселях вийшов на балкон, а там так тепленько й гарно. Почистив зубки і почав одягатись, – розпочав відеозвіт Барських.

Фанати новий формат оцінили. У коментарі прийшов продюсер та режисер Алан Бадоєв, який подякував підопічному за гарний настрій. Шанувальники просять Макса Барських продовжувати постити відеощоденники. Не залишили без уваги і кадри у спідньому.

Зараз дивляться

Що потрібно зробити, коли люди пишуть щось погане про твої труси? Правильно, зняти про це відео! Кожне відео в самісіньке серце! З нетерпінням чекаю на продовження.

У мене з’явився новий улюблений серіал.

Який класний формат.

Більше таких відео, будь ласка.

Вчора була в Лісабоні, якби знала, де буде ходити Макс Барських.

Слухала б і слухала

Як твір на укрліт написав.

Утім, не всі підписники оцінили новий формат.

Дуже цікаве і приємне відео, особливо для тих хлопців і дівчат, які в холодних і вологих окопах, голодні, холодні, а у Макса он яке яскраве та тепле закордонне безтурботне життя.

Чому співаки можуть їздити, інші – ні? Немає слів. Ти сиди, донать, а я буду виступати.

Краще співайте, ніж говоріть. Вся сексявість зникла.