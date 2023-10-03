Певец Макс Барских порадовал поклонников видеодневником со своего европейского тура, куда он поехал с новым альбомом Зорепад. Артист рассказал, чем занимался в Лиссабоне.

Видеоряд сопровождает рассказ от исполнителя. Макс Барских отчитывался перед подписчиками обо всем, не забыв рассказать о выходе в белье на балкон, Пина Коладу во время прогулки, саундчек и, конечно, сам концерт.

— Утром я проснулся в Лиссабоне, посмотрел в окошко, а там светит солнышко. В белых труселях вышел на балкон, а там так тепленько и хорошо. Почистил зубки и начал одеваться, — начал видеоотчет Барских.

Фанаты новый формат оценили. В комментарии пришел продюсер и режиссер Алан Бадоев, который поблагодарил подопечного за хорошее настроение. Поклонники просят Макса Барских продолжать постить видеодневники. Не оставили без внимания и кадры в нижнем белье.

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Что нужно сделать, когда люди пишут что-то плохое о твоих трусах? Правильно, снять об этом видео! Каждое видео в самое сердце! С нетерпением жду продолжения.

У меня появился новый любимый сериал.

Какой классный формат.

Больше таких видео, пожалуйста.

Вчера была в Лиссабоне, если бы знала, где будет ходить Макс Барских.

Слушала бы и слушала.

Как сочинение на укрлит написал.

Впрочем, не все подписчики оценили новый формат.

Очень интересное и приятное видео, особенно для тех парней и девушек, которые в холодных и влажных окопах, голодные, холодные, а у Макса вон какая яркая и теплая заграничная беззаботная жизнь.

Почему певцы могут ездить, другие — нет? Нет слов. Ты сиди, донать, а я буду выступать.

Лучше пойте, чем говорите. Вся сексявость исчезла.

Ранее на своей странице в Instagram, Барских уже попадал на критику своей внешности и образа для фотосессии. В частности, подписчики прошлись по тому самому белью.