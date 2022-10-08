У суботу, 8 жовтня, у Вінниці помер письменник-сатирик Олег Чорногуз. Йому було 86 років.

Трагічну новину повідомив голова Вінницької обласної організації НСПУ Вадим Вітковський.

– В обласній лікарні Вінниці після важкої хвороби пішов у далеку дорогу відомий український письменник, король гумору й сатири, кавалер двох орденів Ярослава Мудрого Олег Федорович Чорногуз, – йдеться у повідомленні.

Письменник буде похований у Києві на Байковому кладовищі, поряд з дружиною Лідією Чорногуз.

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Зазначимо, що Олег Федорович Чорногуз народився 15 квітня 1936 року в селі Іванів на Вінниччині. У 1964 році закінчив Київський університет ім. Т. Шевченка, навчався на факультеті журналістики.

Був делегатом XXXIX сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від України (1984 рік, Нью-Йорк).

Серед найвідоміших книг письменника: повість Голубий апендицит, книги гумору та сатири Портрет ідеала, Сіамський слон, Веселі поради, Між нами кажучи, Сповідь старого холостяка, Як доглядати Зевса, Українські колобки.

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Фото: Моя Вінниця