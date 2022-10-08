В субботу, 8 октября, в Виннице умер писатель-сатирик Олег Чорногуз. Ему было 86 лет.

Трагическую новость сообщил глава Винницкой областной организации НСПУ Вадим Витковский.

— В областной больнице Винницы после тяжелой болезни ушел в дальний путь известный украинский писатель, король юмора и сатиры, кавалер двух орденов Ярослава Мудрого Олег Федорович Чорногуз, – говорится в сообщении.

Писатель будет похоронен в Киеве на Байковом кладбище, рядом с женой Лидией Чорногуз.

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Отметим, что Олег Федорович Чорногуз родился 15 апреля 1936 года в селе Иванов Винницкой области. В 1964 году окончил Киевский университет им. Шевченко, учился на факультете журналистики.

Был делегатом XXXIX сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от Украины (1984 год, Нью-Йорк).

Среди самых известных книг писателя: повесть Голубой аппендицит, книги юмора и сатиры Портрет идеала, Сиамский слон, Веселые советы, Между нами говоря, Исповедь старого холостяка, Как ухаживать за Зевсом, Украинские колобки.

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Фото: Моя Винница