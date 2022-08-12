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Николаев, ты должен стоять! Дизели записали видео в поддержку родного города

12 августа 2022, 10:37
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Миколаєве, мусиш стояти! Дизелі записали відео на підтримку рідного міста

Актеры Дизель Шоу Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Александр Бережок и Юлия Мотрук зачитали стихотворение о городе-герое Николаеве. Таким образом, звезды ICTV, которые родом из Николаева, решили поддержать своих земляков.

В видео Дизеля рассказали о нынешней жизни в городе и ужасах, которые там приходится переживать украинцам. Видео сопровождают кадры военных преступлений рашистов в Николаеве и страшные последствия бомбардировок.

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Несмотря на всю боль, актеры верят в победу Украины и восстановление своего родного города. Они призывали земляков не сдаваться и мужественно держать оборону. Ведь Николаев сейчас – щит для всей Украины на южной стороне.

– Николаев, должен стоять! Ты весь юг сегодня держишь! Ты граница между светом и злом, значит, сдаться права не имеешь!

За основу видеообращения звезды взяли стихотворение из интернета, которое немного изменили.

– Это стихотворение неизвестного автора мы нашли в интернете, позволили себе немного доработать и выпустить в эфир в поддержку родного города. Если этот талантливый и удивительно скромный человек найдется, мы готовы указать его авторство. Слава Украине!

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Теги
Війна в Україні Дизель Шоу Николаев
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