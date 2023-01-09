Акторка Дар’я Петрожицька зізналася, за які гроші живе у Німеччині.

В Instagram-stories зірка серіалу Папік вирішила поспілкуватися з підписниками, відповідаючи їм на запитання.

Хтось із фоловерів запитав, чи важко бути акторкою, на що Дар’я сказала: – Зараз у нашому становищі складно, бо немає роботи. Я дуже люблю свою професію і сумую за нею, тож загалом ні.

Зараз дивляться

Далі було запитання, як же зараз заробляє акторка і на що живе, адже вона перебралася до Німеччини.

– Ніяк. Ми втрьох у нього на шиї, – чесно сказала Петрожицька, оприлюднивши фото коханого та двох котів.

Слід зазначити, що акторка ретельно приховує обличчя коханого. Загалом – як і своє особисте життя.