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Мы у него на шее: Дарья Петрожицкая честно сказала, за чьи деньги живет в Германии

9 января 2023, 15:50
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Дар'я Петрожицька
Источник: Дарья Петрожицкая

Актриса Дарья Петрожицкая призналась, за какие деньги живет в Германии.

В Instagram-stories звезда сериала Папик решила пообщаться с подписчиками, отвечая на интересующие их вопросы.

Кто-то из фолловеров спросил, тяжело ли быть актрисой, на что Дарья сказала: — Сейчас в нашем положении сложно, поскольку нет работы. Я очень люблю свою профессию и скучаю по ней, так что в целом нет.

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Дарья Петрожицкая

Далее последовал вопрос, как же сейчас зарабатывает актриса и на что живет, ведь она перебралась в Германию.

— Никак. Мы втроем у него на шее, — честно сказала Петрожицкая, обнародовав фото возлюбленного и двух котов.

Дарья Петрожицкая

Стоит отметить, что актриса тщательно скрывает лицо возлюбленного, как и личную жизнь в целом.

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Дарья Петрожицкая Заробітки
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