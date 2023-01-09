Актриса Дарья Петрожицкая призналась, за какие деньги живет в Германии.

В Instagram-stories звезда сериала Папик решила пообщаться с подписчиками, отвечая на интересующие их вопросы.

Кто-то из фолловеров спросил, тяжело ли быть актрисой, на что Дарья сказала: — Сейчас в нашем положении сложно, поскольку нет работы. Я очень люблю свою профессию и скучаю по ней, так что в целом нет.

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Далее последовал вопрос, как же сейчас зарабатывает актриса и на что живет, ведь она перебралась в Германию.

— Никак. Мы втроем у него на шее, — честно сказала Петрожицкая, обнародовав фото возлюбленного и двух котов.

Стоит отметить, что актриса тщательно скрывает лицо возлюбленного, как и личную жизнь в целом.