Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Персони

Ми придумали власні шеврони: Леся Нікітюк розповіла про свій стиль у новому сезоні LeМаршрутки

3 Грудня 2022, 16:52
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Леся Нікітюк

Улюблена ведуча мільйонів українців Леся Нікітюк завжди захоплює стильним вбранням у кадрі. Її образи в телевізійних проектах вдало підібрані, а луки з соцмереж надихають українок. У новому сезоні тревел-проекту про Україну в період війни LeМаршрутка, який стартує на Новому каналі 5 грудня, буде трохи інакше.

– Цього сезону не очікуйте від мене яскравих луків. Будуть максимально прості вбрання. У нас з’явився військовий лук. Також ми придумали власні шеврони LeМаршрутка, ними обмінювались із військовими. Тепер у нас колекція військових шевронів, а в ЗСУ у подарунок – наші фірмові. У Богдана Богдановича (водій маршрутки, роль якого виконує Ігор Новінчук – Ред.) будуть патріотичні класні футболки! До речі, всі вони  – українських брендів. Як і одяг, який побачите на мені, – ексклюзивно ділиться Леся Нікітюк.

Новий лук і в родзинки проекту – маршрутки.

– Усі дірки, які залишилися після обстрілу, заклеєні патріотичними наліпками. А ще маршрутка їздила Україною з величезним національним прапором, який майорів на вітру, – розповідає ведуча.

Зараз дивляться

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк зізнається, що подорожі третього сезону LeМаршрутки емоційно далися дуже складно.

– Це були перші зйомки, коли я майже не могла жартувати. Так багато горя побачила на власні очі. Наслідки руського миру… Зруйновані хати, поранені діти. Я дуже емпатична людина, відчуваю біль інших. І те, що пережили українці, – це настільки несправедливо й боляче. Та з іншого боку… Поплакавши разом із нашими героями, не впадаєш у депресію, а якось навпаки. Стільки хорошої енергії отримали від людей, стільки внутрішньої сили! – говорить ведуча Нового каналу.

Читайте також:
Ми придумали власні шеврони: Леся Нікітюк розповіла про свій стиль у новому сезоні LeМаршруткиРобити тревел під час війни в Україні – це суцільний форс-мажор: як знімали новий сезон LeМаршрутки

Теги
Леся Нікітюк Новий канал
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь