Ми придумали власні шеврони: Леся Нікітюк розповіла про свій стиль у новому сезоні LeМаршрутки

Улюблена ведуча мільйонів українців Леся Нікітюк завжди захоплює стильним вбранням у кадрі. Її образи в телевізійних проектах вдало підібрані, а луки з соцмереж надихають українок. У новому сезоні тревел-проекту про Україну в період війни LeМаршрутка, який стартує на Новому каналі 5 грудня, буде трохи інакше.
– Цього сезону не очікуйте від мене яскравих луків. Будуть максимально прості вбрання. У нас з’явився військовий лук. Також ми придумали власні шеврони LeМаршрутка, ними обмінювались із військовими. Тепер у нас колекція військових шевронів, а в ЗСУ у подарунок – наші фірмові. У Богдана Богдановича (водій маршрутки, роль якого виконує Ігор Новінчук – Ред.) будуть патріотичні класні футболки! До речі, всі вони – українських брендів. Як і одяг, який побачите на мені, – ексклюзивно ділиться Леся Нікітюк.
Новий лук і в родзинки проекту – маршрутки.
– Усі дірки, які залишилися після обстрілу, заклеєні патріотичними наліпками. А ще маршрутка їздила Україною з величезним національним прапором, який майорів на вітру, – розповідає ведуча.
Леся Нікітюк зізнається, що подорожі третього сезону LeМаршрутки емоційно далися дуже складно.
– Це були перші зйомки, коли я майже не могла жартувати. Так багато горя побачила на власні очі. Наслідки руського миру… Зруйновані хати, поранені діти. Я дуже емпатична людина, відчуваю біль інших. І те, що пережили українці, – це настільки несправедливо й боляче. Та з іншого боку… Поплакавши разом із нашими героями, не впадаєш у депресію, а якось навпаки. Стільки хорошої енергії отримали від людей, стільки внутрішньої сили! – говорить ведуча Нового каналу.