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Мы придумали собственные шевроны: Леся Никитюк рассказала о своем стиле в новом сезоне LeМаршрутки

3 декабря 2022, 16:52
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Леся Нікітюк

Любимая ведущая миллионов украинцев Леся Никитюк всегда восхищает стильными нарядами в кадре. Ее образы в телевизионных проектах удачно подобраны, а луки из соцсетей вдохновляют украинок. В новом сезоне тревел-проекта об Украине в период войны LeМаршрутка, который стартует на Новом канале 5 декабря, будет несколько иначе.

– В этом сезоне не ждите от меня ярких луков. Будут максимально простые наряды. У нас появился военный лук. Также мы придумали собственные шевроны LeМаршрутка, ими обменивались с военными. Теперь у нас коллекция военных шевронов, а у ВСУ в подарок – наши фирменные. У Богдана Богдановича (водитель маршрутки, роль которого исполняет Игорь Новинчук – Ред.) будут патриотические классные футболки! Кстати, все они – украинских брендов. Как и одежда, которую увидите на мне, – эксклюзивно делится Леся Никитюк.

Новый лук и у изюминки проекта – маршрутки.

– Все оставшиеся после обстрела дыры заклеены патриотическими наклейками. А еще маршрутка ездила по Украине с огромным национальным флагом, который развевался на ветру, – рассказывает ведущая.

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Леся Нікітюк

Леся Никитюк признается, что путешествия третьего сезона LeМаршрутки эмоционально дались очень сложно.

– Это были первые съемки, когда я почти не могла шутить. Так много горя увидела своими глазами. Последствия русского мира… Разрушенные дома, раненые дети. Я очень эмпатичный человек, чувствую боль других. И то, что пережили украинцы, – это настолько несправедливо и больно. Но с другой стороны… Поплакав вместе с нашими героями, не впадаешь в депрессию, а как-то наоборот. Столько хорошей энергии получили от людей, столько внутренней силы! – говорит ведущая Нового канала.

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Леся Нікітюк Новый канал
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