Українська співачка Віра Брежнєва розповіла про життя з чоловіком, музичним продюсером Костянтином Меладзе.

Віра зізналася, що не помітила як з роками стала залізною леді, але наразі вона розслабилася завдяки своєму чоловікові та за сумісництвом продюсеру, і віддала йому кермо влади.

– Великий плюс у тому, що ми займаємося однією справою, тому нам легше порозумітися, – зазначила артистка.

Віра розповіла, що добре знає звички чоловіка і коли Меладзе працює, то його краще не чіпати.

– Я, наприклад, знаю, що коли майстер пише пісні, то його краще не чіпати. Я займаюся своїми справами. Але це теж прийшло не одразу, це прийшло з досвідом, – поділилася співачка.

Брежнєва зазначила, що рецепта ідеальних стосунків і життя з нею не існує, хоча їй здається, що вона сама проста і зрозуміла жінка.

– Ми разом дуже любимо поїсти. Я люблю смачну та здорову їжу, в тому числі й грузинську кухню. Крім роботи, це також один із наших спільних інтересів, – сказала артистка.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе знайомі ще з часів, коли співачка була учасницею гурту ВІА Гра – з 2002 року.

У 2015 році закохані зіграли таємне весілля в Італії, до цього не афішуючи свої стосунки.