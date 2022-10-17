Певица Злата Огневич возмутилась, что на благотворительных мероприятиях артистам не платят гонорары.

Говорит, кто-то должен был это озвучить, поэтому решилась она, несмотря на хейт, который может политься в ее сторону. Злата объясняет это тем, что артистам тоже нужно за что-то жить, кроме того, их труд сам по себе является тяжелым.

— Как так произошло, что сейчас, во время полномасштабного вторжения, работа, талант, а также нелегкий труд артистов обесценился? Почему организаторы благотворительных событий позволяют себе просить артистов выступать абсолютно бесплатно, не покрывая никаких расходов артисту? — сказала Огневич.

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Она добавила, что организаторы покрывают расходы относительно еды, звука и организации. Кроме того, Злата объяснила, что речь идет не о концертах для военных, которые со стороны артистов совершенно бесплатные и делаются на волонтерских началах, а о вечеринках, благотворительных вечерах.

— Но артисты это как? Расходный материал? Кто мы такие для вас?.. Вы когда приходите в супермаркет, вам бесплатно дают продукты, или когда за квартиру приходите платить, вам списывают долги? Конечно, нет. Артисты также зарабатывают своим нелегким трудом на хлеб, и когда ко мне обращаются с просьбой задонатить, с каких средств я должна это делать? — отметила Злата.

Подчеркнула, что это болезненный вопрос, поэтому надеется, что ее услышат.