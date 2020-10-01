Міжнародний день музики відзначають 1 жовтня. Свято запровадили задля збереження музичної спадщини в 1973 році за пропозицією Міжнародної музичної ради ЮНЕСКО.

Людство протягом усієї своєї історії існувало в атмосфері музики.

Ні війни, ні природні і техногенні катастрофи, ні голод і епідемії не могли змусити людей перестати співати, танцювати, створювати нові музичні твори і інструменти.

Музика задає ритм, настрій, створює маленький світ, у якому ви живете, поки слухаєте її.

До Міжнародного дня музики ми підготували підбірку пісень для релаксу.

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Музика для спорту також вирішує багато – і настрій задає, і ритм тренувань. Факти ICTV знайшли для вас невелику добірку треків для бігу.