Учасники відомого російського гурту IC3PEAK стали новими гостями у програмі Юрія Дудя.

Дует Анастасії Кресліної і Миколи Костильова прославився своїми опозиційними поглядами та критикою режиму Володимира Путіна.

У відповідь на запитання Дудя, що саме не подобається Миколі в сучасній Росії, він назвав чотири головні причини.

– Мені не подобається кількість політв’язнів в країні, недолугі спроби цензурувати мистецтво, суди, де немає чесних вироків, і, звісно, незмінність влади. Ситуацію може змінити тільки час.

Анастасія ж пояснила, що бачить нерозривний зв’язок між владою та суспільством.

– Мені не подобаються настрої у суспільстві. Наші люди злі у ставленні один до одного, не довіряють один одному. Це можна змінити, якщо всі відчують, що державний апарат на тебе не давить. Путін такої можливості дати не може.

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Водночас вона уточнила, що гурт IC3PEAK не бореться проти режиму Путіна.

– Ми не політична група. ми не боремося проти Путіна. Так, у нас є декілька треків, що стосуються нашого ставлення до ситуації в Росії. Але більшість наших поглядів йдуть у розріз із загальними суспільними думками про владу, тому ми здаємося такими “опозиційними”. Ми висловлюємо альтернативну точку зору.

Юрій Дудь також зауважив, що чимало композицій гурту слухачі символізують із політичною сатирою. Ось як це прокоментував Микола:

– У нас з’явилася політична сатира, тому що це весело. Це смішно, і, головне, це назріло у суспільстві.

Одним із останніх проектів російського журналіста Юрія Дудя став фільм про Кремнієву долину в штаті Каліфорнія в США.

Саме там зосереджені офіси найбільших IT-корпорацій світу.

Фільм триває три години та з часу прем’єри встиг зібрати понад 20 млн переглядів на Youtube.

Фото: ic3peak