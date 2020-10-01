Українська співачка Джамала та Pianoбой (Дмитро Шуров) випустили новий кліп на дуетну пісню Ендорфіни.

Виконавиця зазначила, що це відео про кохання, дружбу та самотність. Вона розповіла, що знімали його майже без перерв з 05.00 до 21.00.

Знімання були дуже складними через холод.

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Дмитро Шуров також прокоментував творчий процес:

– Мене захопила магія ендорфінів та голос Джа. Це легка і дуже музична пісня, її треба слухати, коли сидиш на борту яхти, або танцювати під неї з коханою людиною біля каміну.

У вересні цього року Джамала і Pianoбой випустили пісню Ендорфіни. Вона присвячена літнім ритмам і теплу.

Джамала зізналася, що написала композицію під час вагітності три роки тому.

Фото: Pianoбой