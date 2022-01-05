Багато відомих мультсеріалів в одній із серій звертаються до тематики Різдва. Часто сили зла хочуть зіпсувати свято, але позитивні персонажі перемагають.

Добірка мультфільмів про Різдво, які подарують святковий настрій – далі в матеріалі.

Крижане серце: Різдво з Олафом

Добрий мультфільм про Різдво – Крижане серце: Різдво з Олафом. Анна та Ельза хочуть відзначити свято у великому колі друзів, але сестрам не вистачає знань про традиції Різдва. На допомогу приходить сніговик Олаф.

Полярний експрес

Дитина вірить в Санта Клауса попри те, що всі її друзі кажуть, що це вигадки. Напередодні Різдва хлопчик раптом отримує можливість поїхати до нього.

Міккі: Одного разу на Різдво

Міккі Маус збирається з друзями, щоб поділитися історіями про магію Різдва. Гуфі розповість про свої пригоди. Племінники Дональда повістують як мріяли, щоб Різдво було щодня.

Ґрінч

Ґрінч живе в печері якомога далі від усіх, але люди готують грандіозне святкування. Вони шумлять, тому Ґрінч вирішив викрасти зимові свята.

Вартові легенд

У центрі сюжету кілька чарівних героїв. Вони трудяться на благо дітей усього світу. Але злі духи хочуть зруйнувати віру дітей в дива. Вартові легенд закликають на допомогу хлопця на ім’я Крижаний Джек.

Клаус

Коли Джаспер провалив навчання в академії пошти, батько хлопця відправив його на перевиховання на острів. Джасперу потрібно відіслати шість тис. листів, але місцеві жителі не користуються поштовими послугами. Хлопець хоче визнати завдання невиконуваним, але раптом знаходить союзника в особі лісоруба Клауса.

Шрек: Різдво

Напередодні зимових свят Шрек хоче зробити своїй дружині сюрприз. Він організовує свято, але постає перед труднощами, оскільки мало що знає про Різдво.

Красуня і чудовисько: Чарівне Різдво

Белль вирішує влаштувати різдвяну вечерю та прикрасити ялинку. Дівчина ще не здогадується, що Чудовисько ненавидить Різдво.

Том і Джеррі: Історія Лускунчика

Мишеня переноситься в чарівне королівство з цукерковим лісом і співучими сніжинками. Том псує все свято Джеррі – сіє хаос у святковому місці.

Том і Джеррі: Маленькі помічники Санти

Том хотів отримати подарунок, тому вирушив на північний полюс до Санти. Однак Джеррі вже жив там певний час. Між ними почався сумбур та незрозуміло чим би все скінчилося, проте Санті знадобилася допомога.

Барбі: Різдвяна історія

Екранізація Різдвяної Історії Дікенса в стилі Барбі. Вона розповідає про самозакохану принцесу Іден, яка навіть в Різдво змушувала працювати своїх підлеглих. Тільки три чарівні духи Різдва зуміли пом’якшити її серце.

Льодовиковий період: Гігантське Різдво

Сід випадково потрапив в чорний список Санти. Лінивець летить на північний полюс просити вибачення. Він хотів все виправити, але тільки погіршив становище.

Різдвяний Мадагаскар

Санта Клаус поспішає доставити подарунки дітям на Різдво, але його сани ламаються. Лев Алекс помилково збиває Санту в червоному одязі.

Пінгвіни Мадагаскару в різдвяних пригодах

Усе готово до Різдва, але не всі звірі в зоопарку щасливі. Пінгвін таємно залишає свій будинок, щоб їм допомогти.

Превеселий Новий рiк з Вiннi

Чарівний ліс уже оговтався від навали лиходіїв завдяки допомозі Крістофера Робіна. За плечима друзів багато пригод, а зараз потрібно повеселитися, тому що скоро буде Різдво.