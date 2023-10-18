Мріяли про це 4 роки: Bunny nails провели чемпіонат для nail-майстрів

17 жовтня відбувся масштабний чемпіонат серед nail-майстрів мережі Bunny nails. У чемпіонаті взяли участь 72 учасниці.

Тут немає місця конкуренції, але є підтримка, нетворкінг, гарний настрій і класна атмосфера. 8 годин шаленого змагання, багато переживань та емоцій – усе це відчули конкурсантки та організатори.

Bunny nails – мережа студій манікюру, яка успішно розвивається у двох країнах і трьох містах. У мережі не лише надають б’юті-послуги, а й навчають у Bunny academy. Головні принципи роботи – легкість і доступність, адже клієнт може записатись у будь-який момент, прийти туди, де йому буде зручно, швидко та якісно з послугою у чотири-шість рук одночасно зробити всі процедури.

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– Відчували велике хвилювання, дуже переживали вранці, адже чемпіонат охоплює багато елементів, 4-5 зон, де залучено по 30-40 людей одночасно, було страшно, що якийсь процес піде не так. Та коли запустилися, то відчули неймовірну радість, хотілося заплакати від щастя, тому що ми мріяли про цей чемпіонат чотири роки, – розповідають Антоніна й Олексій Кроливці, засновники Bunny nails.

У залі відчувалося напруження та приємне хвилювання кожної учасниці. Та попри це, дівчата багато спілкувалися, обмінювалися досвідом, жартували та переживали одна за одну.

– Головна ідея цього чемпіонату – показати, скільки можливостей для розвитку має професія nail-майстра, що тут можна щодня зростати та рухатися вперед, що великою командою можна робити такі масштабні проєкти. Основою цих проєктів і сфери загалом є майстри. Це був наш пілотний захід, ми його навмисно зробили закритим, але у наступному році хочемо організувати відкритий чемпіонат і запросити конкурсантів з ринку усієї України, – коментують Антоніна й Олексій.