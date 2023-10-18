Мечтали об этом 4 года: Bunny nails провели чемпионат для nail-мастеров

17 октября состоялся масштабный чемпионат среди nail-мастеров сети Bunny nails. В чемпионате приняли участие 72 участницы.

Здесь нет места конкуренции, но есть поддержка, нетворкинг, хорошее настроение и классная атмосфера. 8 часов безумного соревнования, много переживаний и эмоций — все это почувствовали конкурсантки и организаторы.

Bunny nails — сеть студий маникюра, которая успешно развивается в двух странах и трех городах. В сети не только предоставляют бьюти-услуги, но и обучают в Bunny academy. Главные принципы работы — легкость и доступность, ведь клиент может записаться в любой момент, прийти туда, где ему будет удобно, быстро и качественно с услугой в четыре-шесть рук одновременно сделать все процедуры.

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— Чувствовали большое волнение, сильно переживали утром, ведь чемпионат включает очень много элементов, 4-5 зон, где задействовано по 30-40 человек одновременно, было страшно, что какой-то процесс пойдет не так. Но когда запустились, то почувствовали невероятную радость, хотелось заплакать от счастья, потому что мы мечтали об этом чемпионате четыре года, — рассказывают Антонина и Алексей Кроливец, основатели Bunny nails.

В зале чувствовалось напряжение и приятное волнение каждой участницы. Но, несмотря на это, девушки много общались, обменивались опытом, шутили и переживали друг за друга.

— Главная идея этого чемпионата — показать, сколько возможностей для развития имеет профессия nail-мастера, что здесь можно ежедневно расти и двигаться вперед, что большой командой можно делать такие масштабные проекты. Основой этих проектов и сферы в целом являются мастера. Это было наше пилотное мероприятие, мы его намеренно сделали закрытым, но в следующем году хотим организовать открытый чемпионат и пригласить конкурсантов с рынка всей Украины, — комментируют Антонина и Алексей.