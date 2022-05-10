Украинская певица MamaRika рассказала о планах усыновить ребенка, а также призналась, вернутся ли они на свое прежнее место жительство в Гостомель (Киевская область).

До полномасштабной войны артистка говорила, что у них с мужем, комиком Сергеем Середой есть планы об усыновлении ребенка. Сейчас MamaRika отмечает, что продолжают думать об этом и говорить.

Более того, исполнительница предполагает, что, возможно, сейчас именно то время, когда стоит это реализовать.

— Столько деток остались без родителей. Я так понимаю, что не все так просто. Есть нюансы, вроде бы во время войны процедура усыновления невозможна, поскольку родители могут пропасть без вести… Можна стать опекунами. Мы думаем об этом, — призналась артистка.

Она добавила, что в любом случае хочет помочь хоть одному ребенку и стать для него мамой. Но стать не временным опекуном, а именно усыновить.

— Пока что мы не понимаем, как правильно это сделать. Не имеет значения какое у ребенка прошлое, мы все равно это сделаем. Будем смотреть по ситуации — это ребенок, который пострадал во время войны, или ребенок, который уже в приюте. Судьбы разные. Мы хотим усыновить полностью, чтобы это было наше, — подчеркнула певица.

Говорит, сейчас они только думают, но возможно этот процесс ускорится, учитывая все события.

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Артистка призналась, что в Киевскую область они собираются возвращаться, однако пока что не знает, как психологически ей будет находиться в том доме, где их застала война.

— У меня этот дом ассоциируется уже со страшными событиями… Я не уверена, что буду чувствовать себя там комфортно. Мы три дня прожили в режиме ракет над головой, просто кинули все и за 15 минут собрались и уехали. Он уцелел. Там прилетало очень близко к городку, — поделилась MamaRika.

До войны они платили за жилье $1,5 тыс., сейчас артистка говорит, что это огромные деньги и они не понимают, как и сколько будут платить сейчас.