Книга принца Гарри может стать началом конца для членов королевской семьи. Об этом говорит аналитик и биограф короля Чарльза III Кэтрин Майер.

Она считает, что ранняя публикация мемуаров принца Гарри в испанском издании сосредоточила внимание на личных столкновениях, что может угрожать конституционной монархии, независимо от того, призывает ли британская общественность к таким изменениям.

— Возможно, это станет началом конца монархии, и это то, что мы должны обсудить. Это важно, учитывая отсутствие доверия к государству в данный момент и подъем правой политики. Члены королевской семьи стали нашими доверенными лицами гнева по поводу расизма, женоненавистничества и богатства. В конце концов, это учреждение, которое выступает за неравенство, поэтому на кану огромные вещи, — отметила Майер.

Добавляет, фундаментальные вопросы, поднятые Гарри в его сериале Netflix и новой книге, в дополнение к его интервью с Опрой Уинфри и с Томом Брэдби в конечном итоге подорвут основу согласия, с помощью которой правит королевская семья.

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Долгожданные мемуары принца Гарри о жизни королевской семьи будут опубликованы 10 января. Несмотря на это, они уже наделали много шума, поскольку герцог Сассексий сделал ряд сенсационных заявлений о своем брате, принце Уильяме и отце, короле Чарльзе III.