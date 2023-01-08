Принц Гаррі був виписаний зі сценарію церемонії коронації Чарльза III, яка запланована на 6 травня. Це означає, що він не матиме офіційної ролі на службі, якщо буде присутній на ній.

За словами інсайдерів, таке рішення король ухвалив через те, що принц Вільям згорає від гніву на тлі викриттів у мемуарах герцога Сассекського.

У своїй новій відвертій автобіографії Гаррі зробив низку сенсаційних заяв про свого брата і батька, назвавши принца Уельського своїм ворогом і звинувативши короля в тому, що він турбується про те, що його затьмарить Меган Маркл.

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– Порушуючи традицію, Чарльз відмовиться від королівських герцогів, які стають на коліна і віддають шану монарху. Тільки Вільям буде виконувати цю роль. У нинішньому становищі Гаррі не грає ніякої ролі на церемонії, – зазначило королівське джерело.

Тим часом друзі Вільяма повідомили газеті Sunday Times, що він стривожений і засмучений коментарями Гаррі, які один із друзів назвав боягузливими.