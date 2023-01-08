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Принц Гаррі був виписаний зі сценарію церемонії коронації Чарльза III – ЗМІ

8 Січня 2023, 12:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Принц Гарри
Джерело: Depositphotos

Принц Гаррі був виписаний зі сценарію церемонії коронації Чарльза III, яка запланована на 6 травня. Це означає, що він не матиме офіційної ролі на службі, якщо буде присутній на ній.

За словами інсайдерів, таке рішення король ухвалив через те, що принц Вільям згорає від гніву на тлі викриттів у мемуарах герцога Сассекського.

У своїй новій відвертій автобіографії Гаррі зробив низку сенсаційних заяв про свого брата і батька, назвавши принца Уельського своїм ворогом і звинувативши короля в тому, що він турбується про те, що його затьмарить Меган Маркл.

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– Порушуючи традицію, Чарльз відмовиться від королівських герцогів, які стають на коліна і віддають шану монарху. Тільки Вільям буде виконувати цю роль. У нинішньому становищі Гаррі не грає ніякої ролі на церемонії, – зазначило королівське джерело.

Тим часом друзі Вільяма повідомили газеті Sunday Times, що він стривожений і засмучений коментарями Гаррі, які один із друзів назвав боягузливими.

– Вільям ніколи не буде мстити, тому що він гідний і неймовірно відданий. Це жорстоко і так сумно, що Вільям продовжує приймати удари. Він мовчить на благо своєї сім’ї і країни, – сказали вони.

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Джерело
Daily Mail
Теги
Принц Вільям Принц Гаррі Чарльз ІІІ
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