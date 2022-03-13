В Україні створили відеоконцерт для медпрацівників, які рятують життя наших людей та захищають країну.

Так, організаторами виступили канал MED+ та співзасновник Національної музичної премії YUNA Павло Шилько. У проєкті взяли участь понад 40 українських знаменитостей, серед яких Монатик, Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Святослав Вакарчук, Катерина Осадча, Марія Єфросиніна, Потап, Наталія Могилевська, Юрій Горбунов, Катерина Кухар, Руслана та багато інших.

Під час концерту не обійшлося і без несподіванок – Монатик виконав нову пісню із приспівом Війна твоє ім’я. Не весна, Пивоварок також заспівав композицію зі словами Не твоя війна, а Могилевська презентувала перероблену пісню з музикою свого хіта Місяць.

Також багато зірок виконали хіти, які дуже подобаються українцям. На концерті виступила Саніна з піснею Журавлі, Олександра Зарицька заспівала Плакала, а Віктор Павлік та Віталій Козловський віддали перевагу народним пісням.